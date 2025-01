Las insólitas propuestas de la China Suárez a los padres de sus hijos para mudarse a Turquía con Mauro Icardi

A través de sus historias de Instagram, la panelista de LAM (América TV) comenzó contando: “La oriental arrancó la negociación con los progenitores. A uno el ofrece: ‘canjear los 4000 dólares de cuota alimentaria a cambio de que la deje irse a vivir a Turquía’. El progenitor no quiere que sus chicos vivan en Turquía".Luego, detalló qué le habría dicho a uno de los progenitores: "'Si me dejás llevar a los nenes, mi novio se va a hacer cargo, no me pasás más los 4000 dólares y te ahorras los colegios'”.

"Y como él no está convencido, obviamente, le ofreció 15 días cada uno con los nenes. ¿Y la vida?, ¿el colegio y la educación? Es una locura, ¿estamos de acuerdo?”, siguió Yanina.

Luego, la panelista aseguró que Vicuña y Suárez ya habían arreglado quién de los dos cuidaría a los chicos y por cuánto tiempo, sin embargo, los planes se vieron afectados tras la aparición de Icardi en la vida de la cantante. “El tema es que por laburo el progenitor se va seis meses a trabajar a Madrid. Ella lo sabía y tenían todo arreglado, hasta que apareció en su vida el padre de América".

Así las cosas, Yanina se refirió a la respuesta que le dio Cabré a la China Suárez, la cual tampoco fue positiva: “El otro progenitor no quiere saber nada con que la hija se vaya a Turquía, entonces la oriental, muy suelta de cuerpo, le dijo: “15 días con cada uno, y yo voy y vengo ”. Total Mauri también paga las idas y vueltas. Hay una cosa en la que Wanda tenía razón, la oriental quería su vida”.

Por último, Latorre opinó: "¡Ahora Icardi no aprendió nada! ¿A cuántos pibes va a mantener y criar?"