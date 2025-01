Se filtró un desesperado audio de Francesca, la hija de Wanda y Mauro contra la China Suárez

“Cuando Mauro comparte las fotos con la China y las niñas, las niñas le hacen un reclamo al papá. Le dicen: ‘¿Por qué vos publicás esas fotos? Me da vergüenza, por favor, borralas’”, presentó el audio el conductor del programa, Pampito Perelló.

Su compañero Matías Vázquez remarcó: “Acá lo que está diciendo es: ‘Borrá esas fotos porque me estás haciendo daño a mí’. Es decir, era un reclamo de una hija a un padre diciendo ‘no expongas esto’”.

Carolina Molinari acotó: “Es normal que los chicos pidan eso. Los chicos hoy en día tienen amigos, los amigos ven las redes, ven la televisión, ven todo y los chiquitos te dicen cosas. Y es re común”.

En ese punto, pasaron un segundo audio donde Francesca le dice al jugador del Galatasaray que no sabe quién es la China: “¿Podés borrar las fotos, por favor? Porque me hiciste pasar vergüenza con mis amigas y yo no sabía quién era”.

Pampito explicó: “Lo que le dice la nena es ‘yo no sabía quién era’, supuestamente no sabía que La China era la novia de Mauro”.

Luego mostraron un tercer audio de Francesca a su papá que llamó la atención a todos por el tono del mensaje: “Hoy le pedí a mami si me podía bañar en agua bendita porque me quiero olvidar todo lo que está pasando. Y vos seguís poniendo cosas que no me gustan. Así que, por favor, borrá las cosas”.

Pochi explicó el contexto de estas declaraciones: “Para otras situaciones, Wanda debería usar esa expresión, como diciendo que se quiere olvidar de todo lo que pasó. Seguramente, en otros contextos lo usaban y lo utilizan también las nenas”. Molinari apoyó esta idea: “Mirá que los chicos, hoy en día, te dicen todo”.