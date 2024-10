Lali Espósito volvió a atacar a Javier Milei: qué dijo

Lali agregó: “Leí cosas que yo nunca hubiera pensado. O sea, me gusta que piensen que soy así de brillante, pero no. Hay cosas que me encantan”.

La cantante también habló del consejo que le dio Fito Páez sobre refugiarse en su “arte”: “Cuando te dice estas cosas alguien que pasó por tanto, un maestro como lo es Fito, terminás de entender que el mejor lugar para un artista siempre será su arte. Es algo más poderoso. La cultura y el arte son de las formas de expresión más poderosas”.

La cantante defendió su postura artística y apuntó, de nuevo, contra Javier Milei, acusándolo de convertirla en una opositora política: “Toda esta etapa fue un proceso de aprendizaje más que de bajones, de mirar cómo funcionan ciertas cosas y cómo es cuando, por ejemplo, no quieren que digas algo. Te transforman en algo que no sos para que sea conveniente para esas personas”.

Aunque no negó que la canción esté inspirada en Javier Milei, Lali aclaró: “No hablo netamente de él sino de todo aquel que desperdiga odio y violencia. Mi lectura de todo esto es que, en el fondo, les importo un montón. Casi que me quieren diría yo. Creo que hay algo de este odio que me hace sentir que sos mi fanático, que re seguís lo que hago, lo que digo, lo que pienso y lo que todo. Ese chiste fue lo que quería lograr con esta canción”.

La joven cerró la charla diciendo: “Solo tengo palabras de agradecimiento y de amor para todo aquel que me hace un lugarcito en su vida, a los haters también. Todos los que forman parte de mi universo artístico son los que me permiten hacer lo que quiero y desarrollarme como artista. Hay un público ahí bancando en todas. Tengo un fandom muy fuerte, intenso y amoroso”.