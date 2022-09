Lali Espósito viaja al Mundial de Qatar: a quién eligió como acompañante

"Me invita Marley con Telefe, y cuando me llaman yo digo: '¿se puede rechazar esto'. No. Lo único que pedí fue un acompañante...", contó Lali en Nadie dice nada. "Me invita Marley con Telefe, y cuando me llaman yo digo: '¿se puede rechazar esto'. No. Lo único que pedí fue un acompañante...", contó Lali en Nadie dice nada.

Acto seguido, contó que llevará a su hermano Patricio. Y reveló cómo reaccionó cuando lo llamó para contarle la buena noticia.

"Me lo llevo al gordo, gordo te amo. Lo llamé por videollamada y se puso a llorar. Me decía '¿vos sabés lo que esto para un futbolero?'", cerró, entusiasmada por el viaje.

El comentario de Cande Molfese sobre Tini Stoessel que enfureció a las fanáticas de Lali

Cande Molfese hizo un explosivo comentario sobre Lali Espósito en el ciclo radial Antes que Nadie y tuvo que hacer un descargo tras ser fuertemente criticada en las redes.

Sucedió el miércoles luego de que Diego Leuco anunciara que en el programa que seguía en Luzu Tv, Nadie dice Nada, estaría Lali Espósito como invitada.

"No es que está por venir a cantar Tini, tranquilos", comentó entonces la novia de Gastón Soffritti y Leuco le respondió: "Pero está por venir Lali al próximo programa".

“Yo igual estoy esperando que Tini vuelva a la Argentina porque a mí me gustaría que venga a nuestro programa”, remató la actriz y excompañera de Stoessel en Violetta. Cande Molfese hizo un descargo en el que explicó por qué y en qué contexto habló de Lali Espósito: “Lo quiero aclarar porque están diciendo cualquier cosa”

"Yo venía hablando con la productora en privado de que íbamos a hacer el jenga con las prendas, tan simple como eso", dijo la actriz.

Luego, continuó: “Entonces ellos se ilusionaron pensando que iba a pasar algo wow y no. Entonces mi comentario fue ‘igual chicos quédense tranquilos…’”.“‘Tampoco es que les voy a proponer el plan de la vida, vamos a jugar al jenga, no es que va a venir Tini a cantar’”.

Al final, en twitter escribió: “Acabo de subir el corte para que quede todo aclarado. Soy fan de Lali desde que nací prácticamente”.