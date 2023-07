Lali Espósito ubicó a Coscu por sus dichos en un streaming

En la tarde noche de este miércoles Coscu , último ganador de la Velada del Año III hizo unas declaraciones polémicas cuando estaba haciendo streaming a través de Twitch. Habló sobre Lali Espósito y la cantante no se quedó callada, sino que se le plantó y le dedicó un tuit.

El straemer argentino dijo “Si es enana ya tiene un 6 de por sí. Después dos cabezas (refiriéndose a los pechos) ahí tiene dos puntos más y una linda cara, 10. Ya está no pido nada más. Tiene el culo de mi tío abuelo, no importa estamos de ruta igual. Me das una enana con dos ‘cabezobich’ y linda de cara. Osea Lali Espósitardo (refiriéndose a Lali Espósito)”.