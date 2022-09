Lali Espósito, picante en su rol de "life coach": mirá lo que respondió

El conductor del programa, Pablo Motos, quiso leer las consultas del público y ella no se achicó a ninguna. Así fue como una de las preguntas que le leyó a la artista decía: “Soy un chico de 21 años, estoy estudiando y vivo con mi padre. Ahora él tiene una novia de 34 años que me pone muchísimo”. El mismo mensaje continuaba diciendo: "No puedo pensar en otra cosa y de vez en cuando me la encuentro por las noches en la nevera, en camiseta y bombacha, tengo que hacer como que no me doy cuenta cuando me estoy poniendo malísimo, ¿qué puedo hacer?”