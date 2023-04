Lali Espósito lanzó nuevo disco con un homenaje a Moria Casán: mirá cuál

¡Escándalo, es un escándalo! "No das rating, loca": Ángel de Brito explotó contra una diva de Telefe

El disco se llama simplementeLali y en uno de los temas hay una dedicatoria muy especial a Moria Casán. “Ya, LALI pariendo nuevo suceso y preguntando ‘quiénes son?’, mi pregunta cuasi filosofica. Homenaje a mi persona. Love, inmensa gladiadora”, escribió la conductora y actriz esta mañana de jueves a través de Twitter en apoyo al lanzamiento del álbum.

“En mi disco nuevo hay una canción que es un homenaje a Moria”, había contado Lali cuando concedió una entrevista a Los Prieto Flores mientras presentaba su serie El fin del amor, basada en el libro ensayo de la escritora Tamara Tenenbaum. “Sampleé... Samplear, para los que no saben, es agarrar un pedacito de algo que existe y usarlo en una canción. Y yo, de una entrevista que ella dio, donde está muy enojada y dice: ´¿Pero quiénes son?´, y robo eso”, detalló en aquel momento.

Lali - Quiénes Son? (Official Visualizer)

Luego, también describió cómo fue el momento en que se comunicó con Moria y le contó su intención de incluirla en su nuevo disco. “La llamé, sabe todo le conté, le pedí permiso y ella, encantada, me dijo: ´Mi amor, placer, usame´. Así que la canción se llama ´¿Quiénes son?´ y está el sample de Moria diciendo esa frase”, agregó durante la misma entrevista en donde también elogió a la One, y la consideró “una pionera”.

“Es de las que más ha hablado de sexo y libertad en la televisión abierta de los 90 y 80. Pasó por todas, por la televisión machista asquerosa, donde tenían que estar en bolas paradas al lado del presentador y ella siempre se sublevaba contra eso, con todo su ‘coño’”, destacó Lali.

En cuanto a su nuevo trabajo, el álbum se compone de 13 canciones, y dentro de ellas están las conocidas 2 son 3, Diva, Como tú y Cómprame un brishito. Finalmente, uno de los temas de desamor que se estrenó este jueves fue “Obsesión”, con el cual abre el álbum. En esa canción la artista relata una separación con alguien que todavía la sigue buscando pero que ella rechaza.

Otra de las canciones nuevas tiene referencias sexuales, KO, con guitarra y coros de Catriel. El estribillo seguramente pegue fuerte: “No me buscás si yo sé que no durás un round; se te apaga la luz, es un knock out”.

La composición del disco estuvo a cargo de Lali, Martín D’Agosto y Mauro De Tomasso, artísticamente denominados “Triunvirato del Pop” y se grabó en Buenos Aires y Madrid.

Al lanzar el álbum, la artista destacó: “Este disco es ‘Lali’ porque sale de lo más sincero de mi arte y mi persona. Siento que cierra un ciclo de mi vida y de mi carrera. Ahora se abre un nuevo camino, para una nueva Lali. ¡Viva el Pop!”. Es para ustedes, amores indisciplinados”.

Un rato antes del lanzamiento del álbum, Lali había sorprendido a sus seguidores con un countdown en su perfil de Spotify, y se convirtió así en la primera artista argentina en hacerlo.

¿Quiénes son?

Aló, Lali querida,

ay sí mi amor,

pero honradísima

placer, placer, placer

atravesar generaciones

estoy en calzoncillos, en medias

cómo no voy a estar en tu voz reina.

Estoy en un museo y estoy viva

Sí mi amor, contá conmigo en todo

honradísima del numeral quiénes son

Falta, que te hace falta?

me da ternura cómo llorás

¿Quiénes son?

Luces, te faltan luces

solo proyectas oscuridad.

¿Quienes son?

Mienten, impresiona me impacto, tan prendida

que te quemo al tacto

Mientes

apretando los dientes estás porque estoy todo el día en tu mente.

Talk talk talk pura mierda bebé

Yo yo yo tiro flores bebé

No, no, no tengo tiempo pa na

menos pa atajar tu agresividad

¿Quiénes son?

Ni un te odio

ni un te quiero

todo fakin

yo lo veo

Si no sabes

na de nada

mejor shhh

Shut the fuck up

Falta, que te hace falta?

me da ternura cómo llorás

¿Quiénes son?

Luces, te faltan luces

solo proyectas oscuridad.

¿Quienes son?

Mi presente superando mi pasado

mientras llevas todo el día así sentado

¿Qué?

Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo

que si a tantos me he besado

Talk talk talk pura mierda bebé

Yo yo yo tiro flores bebé

No, no, no tengo tiempo pa na

menos pa atajar tu agresividad

¿Quiénes son?

Mi carácter cuestionado

te quedaste en el pasado

like pendientes

van colgados

que se calle

el decorado.

FUENTE: Infobae