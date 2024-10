Lali Espósito estuvo en el programa de su hermana Anita y vivieron un momento que hizo emocionar a todos

El emotivo momento de Lali Espósito con su hermana Anita

Todo comenzó cuando Popgold les consultó. “¿Qué es lo que más admira una de la otra?”. Entonces, fiel a su estilo, la intérprete deslizó: “Efectivamente, vamos a llorar, negri...” dirigiéndose a su hermana, con el fin de avisarle que estaban por protagonizar un momento emotivo al aire.

image.png Lali Espósito y su hermana Anita

“Pará, arranco yo, así llorás vos después...”, le respondió Anita para luego deshacerse en elogios hacia la cantante y actriz. De esta manera, entre lágrimas, la conductora del programa expresó: “Lali es lo más del mundo, la admiro a ella... ¡No puedo no llorar!” y segundos más tarde, bromeó: “Es la primera vez en la vida que estamos en esta situación” no sé cómo gestionar mis emociones reales”.

En este sentido, Anita remarcó: “Admiro todo de Lali, todo, todo. Es lo más. Ojalá todos tuvieran una Lali en sus vidas” y Lali comentó, visiblemente conmovida: “Ay, te amo, Ani”.

“Y yo... Posta. Es un orgullo ser tu hermana, boluda, estoy muy orgullosa de vos, de la persona que sos, de los ovarios que tenés. Y de todo lo que nos has enseñado e incluido siempre. Lali es una persona muy potente”, le hizo saber la conductora de Patria y Familia a la artista, quien pidió cortar la conversación para poder abrazar a su hermana.

Segundos más tarde, la cantante tomó la palabra y aprovechó para deshacerse en elogios hacia Anita: “Lo mismo digo. Yo tengo todo este costado de lo público, digamos, que entiendo que algo de lo que decís, si bien lo decís como mi hermana, tiene mucho de ese condimento de lo que yo puedo hacer o cómo me defino como persona también a través de lo que hago públicamente. En tu caso es lo mismo. Siento que ahora tenés la posibilidad de mostrarle al mundo y a un montón de gente quién sos y lo que tenés para decir. Y para los que ya lo sabíamos, solo es una reconfirmación de lo capa que sos”.

“Yo te admiro. Te lo digo siempre en privado. Me encanta poder decirle al público que además de una capa como ya saben, sos una hermana espectacular. No sé si está tan bueno lo que voy a decir, pero has sido una gran madre también para Pato, nuestro hermano, que le mandamos un beso. Y para mí, una hermana mayor de esas que decís: ‘Qué bueno que tengo a esta hermana en la vida’. Una mamá preciosa, te amo...”, cerró Lali.