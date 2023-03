La violenta reacción de Juana Viale con sus seguidores

Juana Viale es una mujer de carácter muy fuerte que no tiene inconvenientes, al igual que su madre o su abuela, en decir lo que piensa de manera extremadamente frontal.

Rápidamente, varios cibernautas criticaron a la nieta de Mirtha Legrand por haber escrito mal la palabra gobernantes. Ni lenta ni perezosa, la conductora salió a responderles.

Juana Viale escribió: “Voy a aclarar. En mi teclado la V/B, están juntas. A veces, si, sucede, aprieto la otra. Disculpen a todos los que se ven afectados cuando leen una falta de ortografía. Me sucede lo mismo”.

Sin embargo, fiel a su estilo frontal, la joven cerró su texto de disculpas, con una frase muy provocadora y extremadamente polémica: “De todos los que se jactan de saber escribir, ¿plantaron árboles? ¿compostan?”.

Esto generó un gran enojo de parte de muchos cibernautas que la trataron de maleducada, agresiva y cosas todavía peores.

La mamá de Juana también fue noticia por su fuerte carácter

La conductora fue a festejar el cumpleaños de su madre y cuando salía se encontró con la prensa. Marcela Tinayre no ocultó su disgusto.

“¡Córranse! Ábranse un poco, de verdad. ¿Qué querés?”, le dijo la animadora a la notera que tenía más cerca. La joven le comentó: “Le hiciste un posteo muy emotivo a Mirtha, hoy”.

Marcela le contestó: “Sí, sí, sí. Estaba radiante y muy emocionada con lo que le escribí". La notera entonces le preguntó: "¿Juana vuelve a la televisión o no?”.

Muy cortante, Tinayre le respondió: “Yo llegué anoche. No tengo la menor idea. No hablamos de cosas de trabajo. No tengo la menor idea. Los temas de Mirtha y de Juana, del trabajo, se lo preguntan a Mirtha y a Juana. ¿Dale?”.