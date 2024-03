La terrible situación que atraviesa uno de los canales más importantes de Argentina: "Cerrar el canal o despedir gente"

image.png

El periodista agregó: “Hace una semana todos los canales estaban en medio de medidas de fuerza para mejorar los salarios. Todo se fue resolviendo civilizadamente salvo para el mendocino, que, en un habitual acto de violencia, mandó bajar las persianas y poner programas grabados en su ya fría pantalla”.

El conductor remarcó: “No es la primera vez que la empresa maltrata a sus trabajadores. Es algo normalizado desde su directorio y una práctica que sufren técnicos, productores y conductores”.

Posteriormente, en “Argenzuela”, su programa radial, Rial amplió el tema: “Yo estuve averiguando y vienen de años difíciles y el qué pasó fue muy duro. La proyección de este año para el canal era una pérdida de 12 millones de dólares; es decir, que un millón de dólares por mes iban a perder. Entonces, obviamente, hablaron entre los socios y dijeron que tenían que poner dinero o si no llamar a convocatoria y cerrar el canal, o en su defecto, despedir gente”.

El conductor remarcó: “El problema fue que no quisieron poner dinero, por ejemplo, Manzano hace tiempo que no viene a la Argentina ni interviene en las decisiones y a esto se suma que no hay pauta. A mí no me pone feliz esto, es un canal al que yo sigo queriendo, a los laborantes los conozco a todos. Estoy hablando de una crisis que representa la crisis general que está viviendo la industria en este país. Es un reflejo”.

En ese punto, Rial lanzó una advertencia/amenaza a los referentes de América TV: “Yo sé que me están armando un vuelto, uno de los accionistas dijo qué hay que pegarme. Obviamente se van a meter con alguna de mis hijas. ¡Lo de siempre! Con sus sicarios. Pero esta vez yo tengo para contestarles. Porque yo también tengo cosas personales. ¡Ojo!”.