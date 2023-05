La terrible denuncia de Cinthia Fernández contra Mariano Iúdica

Cinthia Fernández arrancó diciendo: “En ‘Involucrados’ , el programa de Mariano Iúdica de América TV estuve un año entero en negro, sin contrato, me rajaron sin aviso, me dijeron: ‘Pedite tus 15 días de vacaciones’ y cuando les dije las fechas me dijeron: ‘Chau, adiós, a partir de mañana cambiamos equipo’”.

Cinthia Fernández denunció: “¡Ni me pagaron mi último sueldo, ni aguinaldo ni vacaciones, y yo no tenía un mango porque recién me separaba, y como saben, jamás me pasaron una cuota correspondiente! En ese entonces me pasaban 20 mil pesos por 3 nenas. Tenía mil deudas, no tenía nada en la heladera, debía colegio como conté el otro día”.

La modelo denigró a Mariano Iúdica y al canal por no cumplir con ella: “Me demoraban dos meses, a veces hasta tres meses para pagarme mi sueldo y yo jamás dije nada porque sé que a todos nos toca volver, a todos lados, en este mundo bastante cruel de la TV".

Cinthia Fernández remarcó: "Fue ahí cuando Ángel de Brito y El Trece me dieron trabajo cuando más lo necesitaba. Me parece que no se portaron bien”.

Para cerrar su relato, la modelo acusó a América TV de censurarla por animarse a revelar cosas como ésta públicamente.

El video del último día de Cinthia Fernández en “Involucrados”:

La respuesta de Pamela David a la denuncia de Cinthia Fernández

Pamela David expresó: “¿Puedo ponerme seria?, aunque no me gusta ponerme seria con esto. Hay que dejar de usar la palabra censura para cualquier estupidez, no sé de dónde surge la idea. Pero dejemos de usar la palabra censura, es una ridiculez”.

La mujer del dueño de América TV aseguró: “Aflojemos, porque te das cuenta de la mala leche... No me importa de dónde surgió el rumor, pero claramente hay una mala leche enorme, porque el último móvil que diste fue a este programa, Cinthia. A mí me parece mala leche que vos digas que a partir de ahí no damos notas”.