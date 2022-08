La terrible amenaza de muerte contra Pablo Echarri que fue filmada por sus fans

“¿Echarri ahora que el dólar está a $300, la Patria no está en peligro?, ¿Por qué no devolvés lo que te robaste con tu gobierno?”. le gritó el furibundo sujeto. Pablo Echarri, a quien conocemos por no quedarse callado jamás, no dudó en responderle al odiador. “Escracheitor, gil, andá, volá flaco”, le dijo.

pablo echarri 1.webp

El hombre no paró ahí su agresión y todo terminó con una amenaza al marido de Nancy Duplá. “No van a poder caminar por la calle, vos y todos los kirchneristas", le gritó.

Los fanáticos de Pablo Echarri, no se tomaron para nada bien esta última amenaza y terminaron corriendo a empujones y a gritos al escrachador que fue a buscarlo al teatro.

Uno de los testigos de la pelea, filmó todo con el celular y el video se viralizó en redes sociales. Mirá: