La tajante decisión que tomó Evangelina Anderson luego de que Martín Demichelis se vaya a México

El posteo de Evangelina Anderson sobre su futuro con Martín Demichelis

Anderson aprovechó para mostrarse junto a Demichelis antes del comienzo de esta nueva etapa en su carrera como entrenador. Primero, la modelo subió una foto y etiquetó a dos personas que viven en Buenos Aires y escribió: "Las extraño" junto a un corazón.

Acto seguido, subió una selfie con su marido y musicalizó el post con el tema Tú de qué vas del cantante venezolano Franco de Vita. Allí, la letra fue muy importante para comprender la lealtad y confianza en esta nueva etapa: "Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo, es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón, para dudarlo ni un segundo".De esta manera no quedan duda que Evangelina Anderson se irá a vivir a México con Martín Demichelis, aunque todavía no está del todo claro que harán con el ciclo lectivo de sus hijas Emma y Lola. Por otro lado, su hijo Bastian, juega en las inferiores de River Plate y tiene 14 años, por lo que podría quedarse en la pensión del Millonario.

Las lágrimas de Demichelis con su familia en el último partido como DT de River

Las emociones embargaron a Martín Demichelis al momento de pisar el césped del Monumental en la previa de su último partido como DT de River, ante Sarmiento de Junín, por la fecha 8 de la Liga Profesional. El entrenador, de 43 años, acordó su salida con la dirigencia este sábado, pero contó con su “last dance” en este compromiso, en honor a sus casi dos años de gestión, en los que cosechó tres títulos (una Liga, la Supercopa local y el Trofeo de Campeones) y consiguió un 66% de los puntos disputados con el equipo. Y los hinchas lo reconocieron, al punto de ovacionarlo cuando fue nombrado por altoparlantes y resultó exhibida su imagen en pantalla gigante. Esa demostración de cariño se replicó, aún más estruendosa, cuando surgió del túnel y se dirigió al banco de suplentes. Y le arrancó unas lágrimas.