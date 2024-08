La guerra menos pensada: Furia se hartó de Laura Ubfal y la destruyó

Entrevistada por “Socios del espectáculo” , la joven criticó el fanatismo que la panelista de Telefe mostró por ella: “ Ella me contó que es periodista. Y me dijo que donde yo esté ella lo va a comunicar, pero las primicias las doy yo . Ella me re bancó cuando yo estuve adentro de la casa, pero bueno, cuando son panelistas tienen que ser objetivos, no fanáticos ”.

Juliana ninguneó a su ex aliada: “La verdad es que soy una gran comunicadora, soy actriz, soy cantante, bailo, me gusta todo eso así que las propuestas que se vengan serán bienvenidas”.

image.png Furia y Laura Ubfal

La advertencia de Yanina Latorre a Laura Ubfal sobre Furia

Meses atrás, la panelista de LAM se había mostrado muy dura con su colega: “Te convertiste en fan, Laura. Amás a Furia de la misma manera que la odiabas a Coti, a Coti por mucho menos la metías presa y a Furia le bancás todo”.

Latorre agregó: “Decí que no sos objetiva, que es subjetivo lo tuyo, que la querés defender y te encanta como agrede, porque quiero saber qué hubieras dicho si era Mauro el que le hablaba en las narices a Furia. ¡No podés decir que es un tema de machismo! Para mí, Furia es violenta y no soy machista, le hubiera dicho violento a un tipo si hace lo mismo. Yo sé la verdad, Laura: el año pasado te hacía pelota todo Twitter y ahora estás muy contentita porque te bancan por como defendés a Furia. No sos ninguna pel... y le tenés miedo a la devolución de las redes sociales”.

Yanina cerró con una advertencia para su colega: “Te bancan 'Los furiosos', que están más locos que Furia. Entonces, te subís a la furioneta del or... Laurita, no pierdas la credibilidad, es mejor seguir siendo Laura Ubfal y no la chupamedias de Furia”.