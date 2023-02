La sorpresiva decisión que tomó la actriz Graciela Borges: de qué se trata

“Cuando empecé a hacer cine hace miles de año, yo tenía 14, hacíamos la menor cantidad (de tomas) posible para no gastar material. Un día, algo terrible para los actores, lo digo en chiste pero es bastante en serio: apareció lo digital”, comenzó narrando. “Yo estaba haciendo Dos hermanos, una película con Gasalla y le dije a él, que tiene un carácter tan bueno... (risas): ‘Antonio, son pocas tomas, no te preocupes’. ‘No, no me preocupa’. Y apreció lo digital... ¡Hicimos 34 tomas la primera vez! ‘¿Qué pasa, qué hicimos mal?’, me decía Antonio. ‘Es que repiten porque no tienen que pagar lo que era antes el material fílmico’”, le explicó Graciela a su amigo actor.

“A los actores nos cuesta mucho la repetición. Y eso tiene que ver con lo digital. Me enojé. Pero después me amigué: no voy a hacer más cine”, dijo, entre risas, luego de agradecer a Luis Ventura, Luisito, como lo llamó al presidente de APTRA. Y no era solo una humorada del momento, es que ahora Borges confirmó que se retiró del cine debido a un problema de salud mucho más extendido de lo que se cree.

En charla con el periodista Federico Bruno para la agencia Télam, aseguró que “las películas ya las dejé”. debido a que “me cansé mucho las últimas dos películas que hice. Las amé, pero fueron muy difíciles. Filmé con Campanella y Trapero, justo antes de este bicho que nos humilló tanto”. Con esas palabras recordó la realización de los filmes El cuento de las comadrejas’, en 2019, y La quietud, en 2018.

“Las decisiones nunca son muy firmes, pero creo que me va a costar mucho. Tuve películas donde hice muchos personajes diferentes, mucha cosa linda, premiada adentro y afuera, pero cuando uno tiene una carrera tan especial se hace muy complicado elegir otra vez. Es raro que te llegue un guion que te guste, que no tengas idea de haberlo actuado antes. Que sea algo diferente, algo por conocer. Me gusta encontrarme con personajes que tenga que ir descubriendo, romperme la cabeza para saber cómo caminan o cómo hablan. Tuve guionistas maravillosos, ahora se me viene a la cabeza Aída Bortnik, que era una genia y contó las historias argentinas como nadie. Lo que quiero es tener ganas. Hace poco me llamó Ana Katz para hacer un pequeño personaje en una serie que está filmando con Carla Peterson y otra gente linda, y me convenció. Me divertí y lo pasé bien, pero fueron solo unos días”, explicó.

Respecto del cansancio en los rodajes, aclaró que “sufro de burnout, como Sandra Bullock y Brad Pitt. Que significa algo así como ‘estar quemado’, a muchos nos pasa esto. Tener que filmar y pensar ‘otra vez de noche’, ‘otra vez 17 horas de filmación’, ‘otra vez repetir letra’. Los directores no usan el viejo y querido fílmico; con todo esto de ahora, pueden innovar y hacer lo que les da la gana simplemente porque no les cuesta”, cerró.

En lo que respecta a la temporada teatral actual, hasta el 12 de febrero será la anfitriona de “Alquimia”, en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Una obra en que estará acompañada por la voz y la guitarra de Adriana Barcia.

“Haremos cuatro funciones entrañables. No se trata solo de una pieza de teatro, es un ir y venir de la gente con las historias de uno. Este espectáculo lo hago junto a la cantante Adriana Barcia, que es fantástica y me hace acordar a Mercedes Sosa, donde contamos las historias de poemas, canciones y de mi vida, pero es una apuesta por contar cosas verdaderas, no triunfantes. Todo el mundo cuenta la maravilla de los novios, de los premios, pero a mí me gusta contar todo lo contrario. Tengo muchas ganas de hacerlo y de volver a encontrarme con el público”, detalló.

FUENTE: Infobae