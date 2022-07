La sanjuanina Emi Soler la tuvo difícil en La Voz, pero la rompió y cosechó elogios

"Siento que congeniamos muchísimo, va a estar muy difícil para Lali", dijo Emi Soler antes de subirse a cantar. Y así fue.

La batalla estuvo impecable, ambas voces se ensamblaron como si cantaran juntos hace años y el carisma de Salustiano junto a la simpatía de Emi terminó por conquistar al jurado. "Yo no sé si hubiera sido tan personaje si no hubiera sido por Salustiano", dijo la sanjuanina.

Al momento de las devoluciones, tampoco estuvo fácil. "La batalla fue muy balanceada. Él es un todo, canta pero aparte esa expresión escénicamente quizás es un poco más explosivo y en eso saca ventaja. Pero cuando vas directo a analizar la voz de los dos, obviamente Emilia tiene una gran cantidad de cualidades vocales extraordinarias que a mí me llegan", evaluó Ricardo Montaner.

"Hoy la gente en sus casas estoy segura de que la pasaron genial. No tiene que ver con la capacidad de cantar, me llegan más los intérpretes. Veo balanceada esta batalla. Quiero felicitarlos pero no me voy a ir por ninguna de las dos propuestas", dijo la Sole apoyando a Montaner.

"La pasamos de maravilla, es una canción super divertida. Los felicito, no sé qué vas a hacer Lali", anticipó Ricky Montaner. Es que realmente fue una decisión muy difícil para los jurados de La Voz.

"Me siento absolutamente representada por lo que trajeron al escenario. Yo estoy en esta silla porque me dedico a entretener. Me siento muy representada porque es muy genial entretener, es más que cantar. No solo estuviste a la altura, estuviste brillante", le dijo Lali Espósito a Emi muy emocionada.

Sin embargo, había que decidir y la intérprete de Disciplina tuvo que tomar una decisión. "Dificilísima decisión pero quien continúa en el Team Lali es Emilia", dijo la cantante. La sanjuanina rompió en llanto y se abrazó con Salustiano.

"Salustiano es tan imponente que yo pensé que me iba a mi casa", reconoció Emi Soler.

De momento, los cuatro sanjuaninos que han llegado a su batalla, han triunfado y siguen en carrera para convertirse en el próximo ganador de La Voz Argentina.