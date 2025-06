La reflexión de Donato de Santis calculando cuántos años le quedan de vida

Todo comenzó cuando la nieta de Mirtha Legrand lo felicitaba por su nueva iniciativa, crear un canal de streaming: “Vos sos un incansable de producir también”. Pero lejos de lo esperado, el invitado respondió profundamente: “Bueno, yo considero que la vida siempre tiene un vencimiento . Entonces me gusta hacer un montón de cosas. De hecho vine acá, anoche, me operaron de la rodilla y estoy acá ”.

Ante la sorpresa de la conductora y los demás invitados, de Santis continuó: “Sí, a veces uno dice: ‘¿Por qué hacés tantas cosas?’. Pero me gusta sacarle el jugo a la existencia porque realmente es muy breve". Al escuchar la frase, Viale agregó: “Hay una frase en inglés que dice ‘squeeze the seeds’, sacarle el jugo a las semillas”.

No contento con esta reflexión, Donato quiso graficar su reflexión. Fue entonces cuando, de su bolsillo, sacó una cinta métrica: “Esta es mi vida desde que nací como expectativa. Pero por ejemplo yo me propongo vivir 90 años”. Impactada por la situación, la conductora dijo: “Ok. Casi un metro”.

image.png

Sin embargo, de Santis procedió a reducir esa extensión a centímetros: “Ahora yo tengo casi 62. Entonces a 90 años, ¿cuántos me quedan?“. Al unísono, todos respondieron ”28″. Continuando con su exposición, el chef expresó: “No termina, esto es lo que en teoría me queda de vivir, 28. Si es que yo duermo ocho horas, trabajo ocho horas y descanso, tengo actividades de ocho horas. Entonces si saco 2/3 de estos 28 son...Ayudame con la matemática”.

“Un poquito más de nueve”, afirmó Viale. A continuación, el cocinero dijo: “Si le sacamos 18 a 28, que son la hora de dormir y la hora de trabajar. Claro que uno dice: “Uh, pero trabajar es no vivir”. Mirá lo que me queda para vivir. O para hacer cosas".

Al ver la cara de sus compañeros, el chef continuó reflexionando: “Se puede dormir o hacer otras cosas también. Entre sueños y cosas, pero, ¿por qué digo esto? Yo no tengo fobia, pero mucha gente vive pensando que no va a pasar nunca este momento. Es que en la vida llega un momento que ya te pasó por encima. Y decís: “Bueno, tengo tiempo. Vos sos muy joven. Tengo un montón de cosas para hacer”. Nosotros estamos haciendo cosas. Es lindo que haya un intercambio intergeneracional porque alguien que no conocíamos del mundo nuevo, alguien que vive en un mundo nuevo, quizás no conoce, tu pasado".

Para cerrar la charla, el invitado de Almorzando con Juana comentó: “Entonces esto de vivir a pleno siempre fue mi lema desde que era chiquito. Y esto que mencionás del streaming que agregué también”. Al escucharlo, la conductora le preguntó por el nombre de su canal y destacó que, al igual que otros de sus proyectos, este también lleva la palabra ‘Paradiso’.

“Sí. Hay mucho apellido Paradiso en mi en mis pagos. Lugares que son Paradiso. Pozo Paradiso. Vista Paradiso. Terraza Paradiso. Creemos mucho en esto de que justamente vivimos en un planeta que, independientemente de donde estamos. China, Shanghai, Japón, Italia, Argentina, que tiene otro paraíso al menos yo considero, entonces con ese lema yo digo por qué no hacerlo”.

Por último, la charla culminó con Donato destacando el cruce generacional que provoca su programa: “Es muy lindo, porque también hay mucha gente joven que conoce tecnología, muy dúctil con todo esto, que se necesita para un canal de streaming, y yo me quedo fascinado de ver cómo hacen las cosas, cómo editan en un momento. Ponen esto, sube, engancha. Subtítulos, mete cámaras, micrófonos cambian, arreglan. Wow. Yo digo: ‘qué bueno esto’”.

Fuente: Infobae