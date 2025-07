La reacción en vivo de Roberto García Moritán al enterarse de la separación de Pampita

Visiblemente sorprendido, Moritán respondió con una pregunta directa: “¿Es verdad?”. Ante la confirmación de Varela, intentó mantener la compostura, pero no ocultó su desconcierto. “Sí, me sorprendió. No sabía, no hablamos de esas cosas”, agregó.

image

El momento no pasó inadvertido en el piso, sobre todo cuando la conductora comentó con picardía que el empresario tenía “una media sonrisa”. Moritán, por su parte, trató de bajarle el tono a la situación: “No hagan interpretaciones… Trato de poner un límite porque prefiero hablar sobre mi vocación. Estoy cansado de hablar sobre mí y mis temas, pero entiendo que la pregunta siempre tenga que venir. Espero que salga todo bien”.

Pese a la tensión del momento, el exministro también se refirió brevemente a su presente amoroso con Priscila Crivocapich, su actual pareja: “Estamos bien, es una relación adulta. Todos los días nos elegimos por lo que nos gusta de nuestras personalidades”.

La separación de Pampita y Martín Pepa, que fue confirmada por Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas (El Trece) y luego ampliada por Ángel de Brito en redes, tomó por sorpresa al entorno mediático. Según precisó el conductor de LAM, la ruptura ocurrió el pasado 9 de julio, poco después de que la pareja regresara de un viaje por California.