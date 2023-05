La reacción de Piqué al ver a sus hijos en el nuevo video de Shakira

"Acróstico", el nuevo tema de Shakira, generó furor entre sus fanáticos que la colocaron en el podio de las tendencias musicales, pero lo que más sorprendió al público es la aparición de los dos hijos que tuvo con Gerard Pique . El ex futbolista también se llevó la sorpresa ya que, según un medio español, no tenía conocimiento de que los niños participarían del nuevo estreno de la artista colombiana .

Lorena Vázquez aseguró en el programa español "Espejo Público" que el entorno de Pique le informó que él no se encontraba al tanto del nuevo lanzamiento y detalló: “Me he puesto en contacto con el entorno del futbolista. Me aseguran que él no sabía nada, ni de manera oficial por parte de Shakira y su equipo ni lo sabía por parte de sus hijos”.