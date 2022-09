La que faltaba: ahora la Bomba Tucumana destrozó a Karina la Princesita

Los niños no mienten

Las dos cantantes se conocen, no solo de haber compartido escenario en algun show, sino que estuvieron juntas en el Bailando 2017. Entrevistada en la Once Diez, la Bomba Tucumana no tuvo palabras muy gentiles para su colega a la que se encargó de destrozar. Es más, le echó la culpa de la mala relación que tienen.