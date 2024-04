¿La producción de Gran Hermano reveló quién será eliminado el lunes? El vídeo que compromete a Telefe

En torno a esto, muchos seguidores del programa temen un fraude para que Juliana no se vaya y siga alimentando el rating de Telefe. De hecho, un video que salió a la luz recientemente pareciera indicar que la teoría de los fans no es tan descabellada.

La cuenta de @ElEjercitoDeLAM compartió un diálogo entre Emmanuel Vich y la archienemiga de Catalina, donde el cordobés dice lo siguiente: "Coso ya me dijo, tipo sí... o sea... Vos confiá, se va Cata", manifiesta con seguridad Emma, dando a entender que alguien de la producción aportó ese dato. Y agregó: "Pero no por nada, sino que ya está, no funciona para el programa".

Por supuesto, esto encendió el enojo de los seguidores del reality que aguardan ansiosamente el resultado del próximo lunes.