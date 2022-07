La picante indirecta de Camila Homs a Rodrigo De Paul

La cuenta de Instagram especializada en espectáculos Chusmeteando1, compartió una fotografía tipo paparazzi donde se puede ver a Rodrigo De Paul en el jardín de la hija mayor que comparten, puesto que apenas llegó al país, fue a buscarla para iniciar el fin de semana que le corresponde con ella y su hijo menor. En las últimas horas, "Socios del Espectáculo" (El trece), reveló que el jugador volvió para calmar la situación con su ex mujer y finiquitar el tema de la compensación económica que Homs le exige.

Qué dijo Camila Homs sobre su estado sentimental

Entrevistada por un cronista de "Socios del Espectáculo" (El Trece), Camila Homs reveló que su corazón se encuentra contento después de su ruptura con Rodrigo De Paul. Luego de expresar cómo se encuentra con la mediación legal con el jugador de la Selección, la modelo afirmó estar "sanando".

“Perdón que no hablé, pero fue un día muy difícil, sensible también. Estaba nerviosa y sin ganas de contestar”, expresó Camila en referencia al día de la primera mediación que tuvo con Rodrigo. Sobre su situación sentimental, la modelo confesó: “Estoy conociendo a alguien y estoy muy bien. Es alguien cero mediático, no es conocido, pero estoy súper bien”. “Nos conocimos por el barrio (Puerto Madero)…”, agregó.

“Está acá en Buenos Aires él y yo también me voy a quedar acá. Nos divertimos y lo pasamos bien con nuestros amigos”, concluyó Cami.