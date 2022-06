La confesión de Camila Homs sobre De Paul

En su programa, Flor de la V contó que "Es una mujer que todavía está lastimada con lo que pasó. Ella dijo ‘el tiempo va a poner todo en su lugar’”. Y continuó: “Ella considera que la separación fue en enero. Yo le pregunté que qué pensaba con todo lo que estaba sucediendo, y noté a una mujer muy lastimada. Me dijo ‘lo económico no es mi prioridad. Mi prioridad es cuidar a mis hijos’. No se esperaba esta situación”. En su programa, Flor de la V contó que "Es una mujer que todavía está lastimada con lo que pasó. Ella dijo ‘el tiempo va a poner todo en su lugar’”. Y continuó: “Ella considera que la separación fue en enero. Yo le pregunté que qué pensaba con todo lo que estaba sucediendo, y noté a una mujer muy lastimada. Me dijo ‘lo económico no es mi prioridad. Mi prioridad es cuidar a mis hijos’. No se esperaba esta situación”.