La palabra de Jimena Buttigliengo, la tercera en discordia entre Zaira Nara y Jakob von Plessen

Según dijeron, Jimena Buttigliengo y Jakob von Plessen tuvieron un reencuentro cuando Mauro Icardi estaba engañando a Wanda Nara con la China Suárez y esto habría sido lo que terminó con el matrimonio de Zaira Nara.

Sin embargo, faltaba que la modelo top hablara y lo hizo con TN Show. El portal de espectáculos se comunicó con Jimena y ella fue contundente con su respuesta.

“No sé quién es. Es todo mentira", se despachó la rubia desde París. Cuando le consultaron si sabía todo lo que se estaba diciendo en Argentina ella fue muy directa.

“La verdad ni me interesa lo que digan. Yo vivo acá -en París- y no me importan los chimentos de Argentina”, aseguró la modelo top. Fin del escándalo.

Hay dos opciones o le creemos a la rubia o esperamos a que Zaira Nara finalmente decida hablar y ventile, como tantas otras veces lo ha hecho su hermana Wanda.

QUÉ SABEMOS DE JIMENA BUTTIGLIENGO

La modelo es cordobesa y en su época de resplandor fue una de las infaltables de las pasarelas de Giordano en Punta del Este. Amiga de Dolores Barreiro, Jimena vive en París y está casada con un reconocido arquitecto y diseñador llamado Willy Rizzo, con quien tiene dos hijos.

Además, Jimena es conductora para La Jaula de la Moda edición Internacional, y muestra a diario su costosísima vida o recorre los lugares más top del mundo.