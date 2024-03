La nueva bomba de Marcelo Tinelli: de qué se trata su próximo proyecto

Este lunes por la noche se lo vio a Marcelo Tinelli ingresando al aeropuerto de Ezeiza con una valija carry on en mano y una gran sonrisa cruzándole el rostro. El conductor del Bailando 2023 (América) partió a última hora de este día hacia México para comenzar las grabaciones de un nuevo proyecto en su carrera, sin Milett Figueroa que se encuentra en Perú: el conductora estará al frente de la segunda temporada de LOL: Last One Laughing Argentina y Teleshow en exclusiva adelanta las súper figuras que lo acompañarán.

La primera, la cual se estrenó en marzo de 2023 y pudo verse a través de una conocida plataforma de streaming, había sido conducida por Susana Giménez y Grego Rosello . Se trata de un reality show de competencia humorística en donde se plantea una falsa convivencia entre diez famosos humoristas que permanecen encerrados durante seis horas y no se pueden reír. Los comediantes compiten entre ellos y deben hacer reír a sus compañeros hasta eliminarlos. Y el único que no se ría, se consagrará como ganador o ganadora.

Viaje a México

Así las cosas y con este desafío por delante, a Tinelli se lo vio de buen humor en el aeropuerto, al que llegó en su camioneta conducido por su chofer. Una vez allí, fue recibido por el personal de la sala vip de Aeropuertos Argentina 2000, adonde llegó dos horas y media antes de que partiera su vuelo. El check in y correspondiente el despacho de equipaje se lo hizo su fiel productor Federico Hoppe, quien estuvo en el lugar una hora antes de que llegara el animador.

Según pudo averiguar Teleshow con fuentes cercanas a Tinelli, del staff de humoristas de esta segunda temporada de LOL contaría con algunos que ya trabajaron con él durante muchos años: Pachu Peña, Pablo Granados, José María Listorti, Martín Campi Campilongo y Sebastián Almada. Asimismo, también participarían Fabio Alberti, Nazareno Mottola, Dalia Gutmann, Mex Urtizberea, Darío Lopilato, Homero Pettinato y Belu Lucius.

Días atrás, Macerlo le había dado una entrevista a LAM (América) y en aquella oportundidad habló de su futuro inmediato en cuanto a lo laboral, pero no hizo referencia a su potencial conducción de LOL. Sin embargo, sí había dicho que se había reunido con parte de su staff de humoristas clásicos de Videomatch para reeditar a la brevedad aquel éxito televisivo de los años 90.

El adelanto de Marcelo Tinelli

“Estoy muy contento, tuvimos una reunión con los humoristas, estamos tratando de prepararlo para la pantalla de América. Está todo perfecto y ojalá lo podamos hacer. Me gustaría que tuviera el horario de las 22. El Bailando, como están dadas las condiciones, es muy caro en este momento. Pero por ahí en dos o tres meses... Yo siempre lo pensé para la segunda mitad del año: siempre tenía como una idea de hacer dos o tres meses de Videomatch o Showmatch, y después hacer el Bailando. Vamos a ver cuántos meses puede rendir Showmatch al aire, porque no es fácil hacer un programa de humor diario. Y después el Bailando cuando arranque”, explicó.

“Yo creo que siempre el humor está bueno, pero lo que pasa es que el humor diario es difícil sobre todo cuando tenés que salir a hacer notas a la calle. Hay un montón de cosas que ya no hacés porque la gente no está de buen humor para reírse, o por ahí ve que no está bueno que te estés riéndo de ella y no con ella. Entonces, para pasar malos momentos en la calle, me parece que no está bueno. Lo que sí tenemos una idea de piso que está buena y a partir de ahí hacer sketches. Vamos a ver cómo se da, lo estamos empezando a trabajar”, había dicho sobre su futuro inmediato en la pantalla chica.

FUENTE: Infobae