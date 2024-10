La medida extrema que tomó Enzo Fernández para evitar ser hostigado tras dejar a su mujer

En redes La esposa de Enzo Fernández confirmó la separación y contó el motivo: "Con eso me basta"

"Ella está muy triste, no se lo esperaba. Dice que él quiere vivir cosas que se perdió por haber formado una familia tan chico", remarcó Argenta en LAM. Inmediatamente después, llegó el descargo de Valentina en sus redesy la gente no pudo evitar sentir empatía por ella que, pese al desaire amoroso, se mostraba comprensiva con su ex.