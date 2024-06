La mamá de Cami Homs insultó a Rodrigo De Paul: qué le dijo

La mujer dejó en claro que el jugador se enojó por lo que había dicho el padre de la modelo, pero como el hombre tiene fama de “duro”, prefirió atacar a la joven.

Liliana recordó: “Yo estaba con Camila cuando recibió ese mensaje. Justo yo estaba con ella y se mejor que nadie cómo se sentía cuando escuchó todo eso. Nos habíamos ido de viaje para estar tranquilas las dos, lejos, sin problemas, y nos vino a pasar esto. De repente la vi venir muy mal y le pregunté qué había pasado, entonces me contó. Me pareció una barbaridad”.

La mujer acusó a De Paul de cobarde: “El que había hablado con él era mi ex marido, no ella. ¿Por qué no lo llamó a él? Qué se yo, me parece que le faltaron... le faltaron... bueno, no quiero decir la palabra. Si, le faltaron huevos para hablar con él y no con ella, que no tenía nada que ver porque habló el padre”.

Liliana fue contundente: “Hay que tener cuidado y ser medido porque al fin y al cabo los chicos sufren más que los grandes. Y en este caso son nuestros nietos”.

La mujer también cuestionó las afirmaciones de Tini Stoessel diciendo que cuidaba a los hijos de Rodrigo de Paul y se permitió una fuerte ironía: “Sí, algo escuche... ¡Pero qué necesidad! Yo creo que ninguna. Bueno, vamos a decir que los... ‘cuidó’. Entonces hay que agradecerle, ¿no? ¡Gracias, Tini! ¡Gracias, Tini!”.