La madre de Tomás Holder incineró a Martín Ku y reveló el último mensaje que le mandó

La dura denuncia contra María Fernanda Callejón que podría dejarla en la calle con su hija

Quien confirmó la infidelidad del exparticipante a su novia, Marisol, fue Juan Etchegoyen: “Las imágenes confirman la infidelidad. Martín y Gisela fueron vistos en un albergue transitorio hace 10 días, muy cariñosos”.

Previamente, la madre de Holder no anduvo con vueltas y confirmó el vínculo que mantuvo con el Chino. “Para la tele es re inocente y es re picante el Chino, no es así buenito. Anoche me escribió”, disparó invitada al Ejército de la mañana, Bondi Live.

La madre de Tomás Holder fulminó a Martín Ku

Acto seguido, Gisela le mostró a Pepe Ochoa desde su celular los mensajes que el Chino le envía. “Me escribe todos los días. Yo no miento, esto me molesta", aseguró.

Y el mensaje que le mandó el Chino y que leyó el periodista decía: "Siempre me muestro como un virgo". A lo que ella le respondió: "De virgo no tenés nada". Y él sostuvo: "Pero es la imagen que quiero dar". Y ella le dice: "Y yo como mujer fatal".

Luego, la mamá de Holder afirmó: "Salto de Yao (Cabrera) al Chino. Por ahí no pueden creer que un pibe de 25 años me de bola, yo no tengo la culpa".

Luego, confirmó que cuando el día que se conocieron "se hizo la estrella" y que se vieron al día siguiente en Rosario. “Él me pasó a buscar en un auto alquilado, el gris que se ve en las fotos. Fuimos a tomar algo, dimos una vuelta. Le pregunté si tenía novia porque yo no sabía de Marisol. Me dijo que estaban en un impasse, que se habían separado”, explicó.