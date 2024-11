La dura denuncia contra María Fernanda Callejón que podría dejarla en la calle con su hija

Ricardo Diotto decidió romper el silencio y hablar del mal momento que le toca atravesar. El odontólogo apuntó contra María Fernanda Callejón , su ex mujer y madre de su hija, en “Socios del espectáculo” , el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich , dejando en claro que la vedette lo estaría llevando a un conflicto económico innecesario al no poder afrontar los pagos de la inmensa casa que compraron años atrás.

El hombre aseguró: “Es una deuda muy grande con la que estamos hace mucho tiempo que yo no puedo sostener más. Me fui hace dos años y medio, pagué hasta hace cinco meses y llega un momento en que no puedo pagar más. Yo tengo que pagar mi alquiler. Como me fui hace dos años y medio tuve que renovar el alquiler y me están matando, porque necesito un lugar para que mi hija esté cómoda. No puedo con todo”.

Diotto explicó: “Hay una prioridad que es pagar la casa, y si vos (en referencia a Callejón) usás la plata para otra cosa y no para pagar la casa, yo ya no puedo hacer más. Vamos a hacer la propuesta de vender la casa y comprar algo más chico para sacarnos eso de encima”.

En ese punto, el hombre chicaneó a su ex: “Hay infinidad de niños felices que no viven en un country. Está lleno de hijos contentos que no necesitan eso. Pero cuando hablás con una pared no se puede. Le dije que gaste menos y de vender la camioneta para comprar un auto más chiquito, como este que tengo, pero no hay manera”.

En “Intrusos”, la periodista Karina Iavícoli informó que Callejón y Diotto tienen una deuda de 110 millones de pesos por un crédito hipotecario que sacaron para comprar su casa y cuyas cuotas no habrían abonado.

La denuncia de María Fernanda Callejón contra Diotto

Semanas atrás, en una entrevista con Héctor Maugeri, la actriz sugirió que su ex marido tuvo actitudes violentas con ella: “No, nunca me pegó, pero por algo se empieza. Yo no entendía lo que me pasaba, y hoy que lo entiendo descubrí que estoy bajo amenaza. Quiero cerrar este tema para preservar a mi hija”.