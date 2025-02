La llamativa declaración de Jorge Rial sobre la liberación de su hija Morena: ¿qué dijo?

"Yo estoy medio perdido, tengo un quilombo en la cabeza", reconoció primero Rial al hablar del tema en su programa.

"Ojalá se de hoy (la liberación), más que nada por mi nieto. Me encanta estar con mi nieto, pero tiene que estar con su mamá. Ojalá le sirva para darse cuenta de la cagada que se mandó", sumó el ex Intrusos, quien desde la detención de Morena está a cargo de Amadeo, de cuatro meses.

"Yo estoy enamorado de mi nieto, me encanta estar con él, pero tiene que estar con su mamá", reiteró Rial.

"Y también me tengo que preocupar por mí. Estoy con 500 quilombos. Ayer estuve con mil cosas que pide el juzgado, domicilio, teléfono, que el lugar donde esté tenga cámaras... yo estoy de acuerdo con todo lo que piden", manifestó el periodista, que luego explicó por qué tomó la decisión de continuar con sus trabajos, tanto en radio como en C5N.

"Yo también tengo que poner la jeta, no escaparme. Por eso no falto. Yo laburo, saben dónde estoy. Pero no tengo nada que decir, ya dije todo", sostuvo.

"Calculo que Morena decidirá hablar con alguien, pero yo no tengo nada que decir. Hice todo lo más humanamente posible, ya está. Cuando tengo que hablar, hablo, pero cuando no tengo nada para decir...", reiteró y finalizó dejando en claro su postura y por qué tomó la decisión de no hablar con otros medios que lo fueron a buscar a la puerta de la radio por su palabra: "Además yo tengo cinco horas de medios, para qué voy a usar medios ajenos".

La liberación se concretaría en las próximas horas de este jueves 13 de febrero. La mediática declaró el miércoles por la tarde durante más de tres horas ante el fiscal Patricio Ferrari en la causa que la investiga por ser miembro de una banda dedicada al robo de casas.

Según pudo saber Clarín, Morena reconoció la responsabilidad en el hecho que se le imputó limitando su participación a ser conductora del auto con el que la banda fue a robar a una casa en Villa Adelina, el 18 de enero pasado.

Durante la indagatoria, Morena colaboró con los investigadores aportando datos para identificar al resto del grupo que participó del episodio. También aportó las claves de sus celulares para que sean auditados. Y se mostró arrepentida por lo que sucedió y avergonzada y angustiada dando cuenta que su deseo es estar con su hijo de cuatro meses.

También subrayó que el bebé está en periodo de lactancia y lo debe amamantar. Y se puso a disposición de la Justicia para lo que le requieran.

Teniendo en cuenta esto, la Justicia se opuso a la libertad de manera "ordinaria" porque la pena que podría recibir en caso de una sentencia sería mayor a los 3 años de prisión, es decir, tendría que cumplirla sí o sí.

Sin embargo, el juez Ricardo José Costa, del juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro, le concedió de oficio la excarcelación extraordinaria.

FUENTE: Clarín