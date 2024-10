La jugada propuesta de Wanda Nara a Callejero Fino: "Si vos ganás yo te..."

Cuando la conductora se acercó a su estación, soltó: “Esta semana me acordé de vos porque estuve practicando…me estoy metiendo más en la música”. Enseguida el cantante, que parece no la escuchó, quiso saber qué hace, y le aclaró que anda por el RKT, este género que gana terreno.

“A Wanda en el RKT la veo, olvidate. La parte, para mí la parte”, dijo, y le preguntó: “¿Tenés una primicia para ver qué dice?”. Se refirió a la letra, y Nara le manifestó que no iba a cantar, que se la podía recitar, y el artista aceptó.

¿Qué dice el nuevo tema que está preparando la hermana de Zaira Nara? “Yo sé que a vos te gustan las turras porque sos el más turro...”. Esas palabras dejaron sin palabras al muchacho, que simplemente asintió con la cabeza, y le agregó una sonrisa.

Wanda advirtió que podía surgir una confusión, y le aclaró: “No, no te estoy diciendo que te gustan las turras”. Y Callejero le siguió el juego: “Sí, si me gustan”. Y, sin perder tiempo, la conductora le preguntó si quería colaborar con ella, y él le contestó que, si le gustaba la letra, no tenía problemas. “Si no te gusta me podés ayudar y le cambias una parte

A lo que agregó la conductora: "Si vos ganás el delantal celeste yo te canto el estribillo de mi nueva canción".

La jugada propuesta de Wanda Nara a Callejero