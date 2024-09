Wanda Nara y Mauro Icardi cenaron juntos: ¿hubo reconciliación?

En el programa de Yuyito González , la periodista Pochi dio todos los detalles sobre lo que ocurre entre el atleta y la joven diva, señalando que hubo una reconciliación entre las dos estrellas: “ Fueron varias veces a comer a un restaurante donde todo el mundo los va a ver . Claramente no se esconden. Ella me dice: ‘Bueno, somos padres, compartimos hijas’. Ella me habla como una mujer soltera. Si lo que te puedo decir es que hoy Mauro habría vuelto a Turquía y ella lo llevó a Ezeiza. Él se bajó al auto y ella lo acompañó. Ella sostiene que hay buena onda de ex, que hay buena onda ”.

Facundo Ventura interrumpió a su compañera: “Yo no le creo nada a Wanda Nara. Ella busca que hablen de ella todo el tiempo. Toda esta novelita -si está sola, si vuelve, que si no, que si ella está con L-Gante- le suma, así es noticia todos los días”.

Pochi reconoció los argumentos de su colega: “Es verdad. Sí, igual me parece que es una novela agotada. Si vos no querés que te vean, no vas al restaurante donde está todo el mundo, donde sabés que está la prensa. Es un restaurante que está en la Costanera. Y van todos ahí. O sea, si vos no querés que te vean, no vas a ese lugar, te diría que vas a otro del mismo dueño, pero no vas a ese lugar. Hay un montón de restaurantes que podés ir y no te ve nadie”.

Video de Pochi hablando de lo que pasa entre Wanda Nara y Mauro Icardi: