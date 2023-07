La Joaqui conquistó a un campeón del mundo: la foto que la vincula con un jugador de la Selección

joaqui.png

La Joaqui, sobre su salud

Desde sus redes sociales, frente a sus casi 4 millones de seguidores, la joven reveló cómo se siente y qué está haciendo para superar la etapa de angustia y volver cuanto antes a los escenarios: “Me siento mejor, estoy mejor. Estoy haciendo mucha terapia”.

Luego, la artista compartió con sus fans que ya se siente mejor y contó qué hizo mientras no estaba concentrada en la música: “Me vino bien poder tomar este tiempo para poder descansar para poder disfrutar un poquito de estar con uno mismo, de estar con la familia. Realmente me ayudó a que me sienta mucho mejor”.

Por último, y para gran alivio de sus seguidores, La Joaqui expresó que pronto volverá a la industria musical: "Un día más es un día menos y ya pronto podremos volver a vernos las caras".