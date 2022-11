La insólita reacción de Nazarena Vélez al saber cómo se llamará el hijo de Barbie

Barbie Vélez le tendió una trampa a su mamá al revelarle un nombre para su bebé y dejó a Nazarena impactada.

La joven estaba mostrando la panza frente al espejo y le dijo a su mamá: "Mañana tengo la 4D, le voy a conocer la cara a Panchito". La reacción de la ex vedette fue insólita.

Nazarena Vélez.jpg

“¿Cómo que Panchito? ¡No se llama así!”, le reprochó Nazarena Vélez. “Fue un invento, para que se confundan”, bromeó Barbie.

Lo cierto es que con Lucas Rodríguez ya tienen pensadas varias opciones. “El que más le gusta a Luqui, que a mí me gusta mucho, es Salvador. Después está Bautista, que a mí me gusta mucho pero a Luqui no tanto. Está Baltazar que está en medio de los dos”, había contado Barbie hace unos meses en LAM.