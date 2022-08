Barbie Vélez reveló cómo reaccionó Lucas Rodríguez cuando le dijo que estaba embarazada

barbie velez 2.png

Barbarita y Lucas llevan 11 meses de casados y hace muy poco ella estuvo de invitada en LAM donde le preguntaron si estaba en la dulce espera. Ella lo negó rotunda pero no sabía que al momento de esta entrevista ya estaba esperando a su primer hijo.

"Yo no me di cuenta. Yo estaba con un tema hormonal, por eso cuando fui al programa, les dije que no era el momento. Yo ya estaba embarazada y no lo sabía", reveló la hija de Nazarena Vélez en diálogo con LAM.

Barbie contó que para ella era normal que su periodo se ausentara y por eso no se asustó. Cuando se hizo el test lo hizo para tener el negativo pero no salió como esperaba.

"Me hice el test como para ver el negativo, pero cuando vi el positivo no lo podía creer. Estaba en shock. De hecho, le dije a Lucas 'andá a comprar otro'. Todavía no caí que estoy embarazada", aseguró.

Lucas Rodríguez, lejos de alarmarse, se tomó muy bien la noticia y comentó la tierna postal que su esposa publicó en Instagram: "Te amo tanto", le escribió junto a emojis de corazones.