La inesperada reacción de De Paul por el nuevo tema de Tini

De esta manera, el mediocampista del Atlético de Madrid y la Selección Argentina volvió a manifestar su amor por Stoessel, tal como lo hizo con un emoji semanas atrás, y que luego lo terminó borrando como también sus comentarios en fotos de la madre de sus hijos y ahora ex, Camila Homs.

"Con mi gata salimos de roce. No llegamos antes de las doce. Yo sé bien que parecemos malas, pero en el fondo tú me conoces", canta Stoessel en el estribillo del tema.

El consejo de Oriana a Tini

Si bien la cantante nunca fue una "botinera" propiamente dicha, su relación con Dybala también generó polémica, al igual que lo hace ahora la de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul.

"Yo no sé cómo será la relación de Tini con Rodrigo, si están o no, tampoco me voy a meter en eso. Pero, a cualquier persona que esté con una persona tan expuesta como los futbolistas, le diría que no mire las redes porque son la muerte. Más para las mujeres que están con futbolistas”, se despachó la hija del Ova Sabatini y Catherine Fulop.

La relación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comenzó en octubre aunque las "malas lenguas" sostienen que estaban juntos mucho antes, cuando el jugador de la Selección aún intentaba recomponer la relación con Camila Homs, la madre de sus hijos.