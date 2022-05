La dura advertencia de Tini Stoessel a Cande Molfese sobre Ruggero: "Amiga date cuenta"

"Mi última pareja la verdad que me desilusionó. Me hizo creer ciertas cosas que pensé que era él y finalmente no. En pandemia me cayeron muchas fichas personales también. Siempre los rumores y las voces existían. Más allá del hecho puntual, a mí lo que siempre me dio bronca de la situación, es que yo internamente sabía dónde estábamos parados y no me animaba a tomar la decisión", relató Cande Molfese.

cande molfese y ruggero.jpg Cande Molfese y Ruggero.

Luego, aclaró que fueron sus amigas las que la sacaron de esa situación. "Una amiga mía muy amiga me sentó en plena pandemia y me dijoi: Amiga date cuenta", detalló la bailarina e influencer. Esa persona fue Tini Stoessel quien le dejó muy claro a Cande lo que estaba ocurriendo con Ruggero que le fue infiel varias veces meintras estuvieron juntos.

Para la protagonista de la historia, sin embargo, descubrir el engaño de Ruggero terminó siendo positivo. "No fue la única, hubo otras amigas también. Ahí, cuando me llegó la información al 100%, yo estaba preparada porque no es que la información yo no la tenía. A mí me sirvió mucho para desdramatizar lo que es la infidelidad", aseguró.