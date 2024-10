La inesperada muerte que golpeó a Flor Vigna: "Se fue el único que me quedaba"

A través de sus historias de Instagram, la artista reveló: “ Se fue mi abuelo, el único que me quedaba. El que me crio a cosquillas y me enseñó a jugar a las cartas. Mi favorito. Veo a mi familia toda dolida pero unida ”.

La joven reflexionó: “Qué rápido que pasa la vida. Como me gustaría dar la mía para que todos sean eternos. Que rápido es todo, quiero parar un poco el tiempo y no sé cómo, pero él pasa y pasa”.

Vigna afirmó: “Me repito: vivir es urgente. Y por vivir me refiero amar mucho a los nuestros y jugárnosla por los que queremos, total esto es un ratito y no nos llevamos nada material de acá”.

El posteo de Flor en sus Instagram Stories:

AJAG3QWMHZGVRHWQBCZCILMKQE.avif

Una mujer muy reflexiva

Flor ya había hablado sobre el paso del tiempo y su vida familiar en un posteo anterior, donde escribió: “¿Les pasó alguna vez querer tanto algo pa’ el futuro que sin querer te perdés el presente? Cuando estaba hablando con mi mamá me di cuenta que, tal vez, las metas que quiero tarden 3, 5 o 10 años en ser construidas. ¿Me la voy a pasar corriendo desesperada? Pa’ cuando lleguen esos logros mis viejos van a estar más viejitos, mi sobrino muy grande y mi abuelito no sé y, en realidad, no sé nada. ¿Pa’ que corro tanto? Tengo una nota mental que dice: Florencia, disfrutá cada etapita del camino, pero confieso que a menudo me la olvido por eso me la recuerdo en canciones”.

La joven reconoció: “No soy ningún chamán, más bien una chavona ansiosa y sensible que hoy pasa a recordarte que disfrutes mucho mucho lo que lograste hasta acá, por más sueños que tengas en el futuro y por más difícil que haya sido el pasado… Suena cursi, pero todas esas frases de vivir el ahora o se nos va la vida deseando otra parecen ser verdad . Así que vivir es urgente, disfrútense muuuuuchoooo el hoy”.