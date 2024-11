La fuerte reacción de Elba Marcovecchio cuando le preguntaron por los 51 millones de pesos de Jorge Lanata

Qué dijo la esposa de Jorge Lanata sobre los 51 millones de pesos

Sobre los 51 millones de pesos que le faltan al conductor y cuya ausencia nadie parece capaz de explicar, Elba fue contundente: “Deben estar cansados de que lo diga, pero es así: todas las cuestiones económicas, judiciales y de conflicto no son materia de acá del hospital. Jorge ahora necesita ver una sonrisa y yo necesito energía positiva para ver a mi marido”.

Al escuchar la entrevista, Adrián Pallares opinó: “Se la ve bien y entera”. Su panelista Paula Varela agregó: “Me dicen que hay una sensación de malestar de ambas partes, de Elba y de las hijas de Lanata, porque la jueza se tomó vacaciones y se dilató cualquier tipo de resolución en el caso”.

La periodista explicó que, técnicamente, la casa de Lanata supone un problema porque hay mucha gente entrando sin ningún tipo de control: “Ahora todos tienen acceso. En las cámaras se debe ver cómo se mueven las cosas”.

Su compañera Nancy Duré se indignó: “¿Le están saqueando la casa cuando Lanata está en el hospital?”.

Varela prefirió esquivar ese tema y centrarse en la discordia por los 51 millones de pesos: “Lo que me cuentan, dicho en criollo, es que esa es plata que entraría por mes. Esa guita se divide y va una parte a la cuota alimentaria, al pago del cable, la obra social, etcétera. Elba siente que estos 51 palos entran y al toque ya no queda nada. La pregunta acá es qué va a pasar cuando a Jorge se le termine el contrato de la radio y no entre la misma guita. ¿Quién va a pagar la internación? ¿Qué sucede con eso?”.