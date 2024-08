La foto de Benjamín Vicuña que desató una escandalosa pelea entre Pampita y Roberto García Moritán

image.png Pampita y Roberto García Moritán con Ana

"Para afuera pone linda cara, pero la realidad es que no se lo banca más" aseguró Adrián Pallares un rato antes de que hablara Varela acerca de los verdaderos sentimientos de Moritán hacia Vicuña. Según se dice, la "buena onda" se terminó el día que el trasandino subió a buscar un Martín Fierro, se lo dedicó "a la Argentina, que me dio un gran amor", hizo un silencio y acto seguido miró a Pampita. Moritán, que estaba al lado de la modelo, hirvió de la bronca porque quedaba mal parado frente a todo el mundo.

Desde entonces no hubo más "partidos de fútbol compartidos" ni "comidas a las que fueran todos". El clima se volvió áspero y terminó de eclosionar hace poco más de una semana, cuando Moritán vio incumplida su orden y observó que Vicuña le robaba protagonismo en el "post celebración". Primero puso el grito en el cielo con las dos "ambientadoras" que habían trabajado en el hotel Four Seasson. Después, la que conoció su enojo fue la mismísima Pampita.

Cuál fue el motivo de la pelea entre Roberto García Moritán y Pampita, por una foto de Benjamín Vicuña

"A las chicas les dijo de todo. estaba muy enojado. Una de las frases que les dijo fue "qué tiene que hacer ese en las fotos del cumple que era nuestro", contó Varela, quien enseguida agregó que "Con Pampita también hubo pelea. Hubo descargo con ella porque agarró y le dio "Carolina por favor... qué se yo qué se cuanto. Lo que me cuentan a mi es que el tole tole con ella también fue fuerte. Fue fuerte, no fue algo menor, por eso me llega la información. Fue tan fuerte que esa foto desapareció rápidamente de todos lados y ya no se la pudo ver más" señaló Varela.

Otro de los motivos que enfadó a Moritán, contó Varela, fue la elección del hotel Four Seasson como sede de la fiesta de cumpleaños, ya que lo considera un reducto "muy propio de Pampita y Moritán cuando eran pareja. Ese fue otro motivo de discusión con ella, pero después lo terminó aceptando porque parece que era un canje". El escándalo no para de crecer.