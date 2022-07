¿La ex de Rodrigo De Paul le copió el look a Tini Stoessel?, aquí la prueba

El look de Camila Homs, ex de Rodrigo De Paul. El look que usó Tini, actual pareja de De Paul.

Sin dudas desde el día 1 que se conoció el amor entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel la paz no es algo que reine a su alrededor. El jugador llevaba poco tiempo separado de Camila Homs, la madre de sus hijos, y mientras ella tenía esperanzas de volver, para él ya era su ex cuando comenzó la relación con la artista de la Triple T. Ahora, Estefanía Berardi, panelista de LAM, encontró una similitud de look entre Homs, quien lleva adelante una disputa judicial, y la cantante, que hace silencio frente a la ola de críticas que recibe por este noviazgo.

La ex pareja del futbolista realizó su primera tapa de revista, en donde ventiló detalles de la relación actual con el padre de sus dos hijos. Pero la imagen principal de la entrevista no pasó desapercibida y la acusaron de copiarle un look a la actual novia de De Paul.

Tini Stoessel lució un look muy similar a ella durante la presentación de un show y esto fue tomado por muchos como una provocación de la incipiente modelo contra la actual pareja de su ex. Fiel a su estilo, la actriz no se acopló al revuelo mediático y por ahora se llamó a silencio. Y además Rodrigo De Paul también no entra en la polémica, si no que disfruta de sus vacaciones mientras se prepara para volver a la actividad deportiva en Europa. Una de las últimas polémicas en donde estuvo involucrada Tini Stoessel fue con las mismas esposas de otros jugadores. Al respecto, Homs dijo que "siento que me apoyan porque yo tengo muy buena onda con Anto y con muchas otras, pero lejos de mí estaría ofenderme si veo que tienen también buena onda con la nueva pareja de mi ex”. Aquí, el detalle de los looks. homs1.jpg El look de Camila Homs, ex de Rodrigo De Paul. homs2.jpg El look que usó Tini, actual pareja de De Paul.

