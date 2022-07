Camila Homs, demoledora contra Rodrigo De Paul: "Para ser infiel..."

La cosa entre Rodrigo De Paul y Camila Homs está cada vez más podrida. Ella le reclama una compensación económica millonaria y un porcentaje de sus ingresos como futbolista y él sostiene que no puede pagarlo. Mientras tanto, las provocaciones en redes sociales junto a Tini Stoessel no cesan.

La modelo, desde que se separó, retomó su carrera en el mundo de la moda y protagonizó su primera tapa de revista en Argentina. Camila Homs eligió Revista CARAS y no se guardó nada en la entrevista que coronó con unas fotos muy sensuales en ropa interior.

camila homs tapa.jpg Camila Homs también habló de Tini Stoessel.

Luego de la publicación de la revista, comenzaron a salir a la luz las polémicas declaraciones que hizo Camila sobre Rodrigo De Paul, la separación y la nueva pareja del futbolista, Tini Stoessel.

La modelo reveló qué la enamora de un hombre y lo hizo con palito incluido para su ex. “Hoy busco que sea caballero, compañero, que me dé amor, que me haga sentir libre y que soy la mujer más linda del mundo”, dijo.

Cuando el periodista del preguntó si Rodrigo De Paul no tenía esos gestos hacia ella, la rubia fue contundente: “Sí, las tuvo, pero últimamente no las tenía con tanta frecuencia”.

Pero no todo quedó ahí. Es que Camila también habló de su separación y reveló detalles hasta ahora desconocidos de por qué decidieron terminar con la relación. Si bien no dijo puntualmente que De Paul la engañó, sí lo dio a entender y generó todo tipo de hipótesis.

camila homs y rodrigo de paul.webp Camila Homs y Rodrigo De Paul estuvieron juntos más de una década.

“Soy recontra conservadora. Apuesto mucho a la familia, siempre fui muy fiel. Para ser infiel digo ‘sorry’, prefiero que no estemos más juntos. Hago la mía. Soy de respetar mucho a mi pareja y cuando veo que eso mismo no es correspondido, ‘chau, mi amor’”, aseguró Camila. Así daba a entender que Tini Stoessel podría haber sido la causante de la ruptura. Al que le quepa el sayo, que se lo ponga.