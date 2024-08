La drástica decisión que tomó Tamara Pettinato en vivo

Casella contó sin vueltas, mientras charlaba con Ángel de Brito, que Tamara le mandó un mensaje que “dice ‘no vuelvo’”.

TAMARA PETTINATO ANUNCIÓ ENQUE RENUNCIA A BENDITA TV

“Todo, chicos, minuto a minuto y tal cual me llega. Porque yo como me comí la de Godzilla del minuto a minuto el día que apareció el vídeo, me parece que es de honestidad con la gente, con ustedes, contar todo tal cual”, aclaró el conductor sobre su actitud al leer el chat privado.

Pettinato escribió “no vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes y cuando no estuve. Se dan el lujo de decirme que esta semana no vaya porque en las redes dicen…”.

Porque renunció en vivo y le avisó a Beto Casella que mo vuelve a Bendita. pic.twitter.com/DAz8HAjdvy — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 19, 2024

“No es solo las redes, es una cuestión de clima. Y de verdad, créeme, que la idea era preservarla a ella. Yo ya lo había manifestado. Está el tape, chicos, del viernes. Yo no la puedo despedir. Yo no puedo. Pero ahora sí entiendo que se está yendo sola”, respondió Beto.

De Brito lo aconsejó que “quizás cuando se le pase el enojo lo puedan arreglar. O no”.

“Está abandonando. Te está haciendo un favor”, cerró Ángel.

FUENTE: ElTreceTV