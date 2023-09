La dolorosa confesión de Charlotte Caniggia en el Bailando 2023: qué dijo

“Estuve en Nepal cerquita de India, me fui a un reality allá. A buscar la paz, Marce”, arrancó diciendo luego de saludar a Marcelo Tinelli. “En realidad estuve buscando la paz y pude aprender a meditar con mantras, pero no es fácil, tenés que estar muy concentrado. Fui a templos budistas donde me enseñaron a meditar, y también estuve con monjes tibetanos”, relató la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

Al respecto de la tranquilidad que estuvo buscando, la mediática confesó que se concentró mucho y que pudo encontrarla. “Y no solamente eso, me gustó este viaje. No tenía el celular porque lo tuve que dejar para ir. Fue una experiencia porque los que perdíamos el certamen teníamos que ir a casas muy humildes de personas y dormíamos en el piso en bolsas de dormir. No teníamos agua caliente, hacía frío a la noche en la montaña, allá en el monte. Igual yo me baño con agua fría. Estuve un mes exacto”, detalló Charlotte.

Después, la joven presentó a su novio Roberto, con quien ya está en pareja hace 4 años. “Yo nunca estoy sola, a mí me gusta la vida en pareja, me gusta estar acompañada. Roberto no pudo ir a Nepal pero ahí está de pie”, dijo graciosa. Más adelante opinó acerca de la posibilidad de convertirse en mamá, como su hermano que tuvo a su hija Venecia con Melody Luz. “Por ahora yo paso de la maternidad, por ahora no”, se sinceró. Y al respecto continuó: “No me veo por ahora”.

Charlotte Caniggia contó que sus padres no le hablan: "Me gustaría que me dijeran que están orgullosos de mí" (Bailando 2023, América)

Más adelante, al oído y en secreto, Charlotte le reveló el nombre de nena que le gustaría ponerle a una futura hija. Y el conductor sin embargo lo reveló a viva voz aunque la mediática le había pedido que no lo dijera. “Britney”, exclamó Marcelo entre la risa de los presentes.

Finalmente, la modelo comenzó a bailar junto a su bailarín cubano. Al finalizar, recibió la devolución de los jurados. El primero en comenzar fue Ángel De Brito, quien antes de comunicar el puntaje, le preguntó por la relación presente con sus padres. “Todo anda muy mal en la familia, no me bloquearon pero creo que todos en la familia son un desastre. No somos la familia Ingalls, son unos chantas los que pintan las familias ideales”, expresó con sinceridad. “Mi familia es muy pública, pero yo estoy acostumbrada. No hay un conflicto exacto, mis papás se separaron y no se acercan a los hijos, ese es el problema. Cada uno está como en su mambo, debe ser duro también separarse después de tantos años. Sin embargo, yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero es difícil. Ellos no me llaman nunca. Que me digan: ‘Hola hija estoy orgulloso de vos’, pero nada. Ojalá ellos recapaciten y sean unos padres presentes, como siempre lo fueron”, concluyó de manera muy sentida.

Después de esta revelación, De Brito le puso un 5 como puntaje. Pampita Ardohain destacó que se había notado mucho ensayo. “Está dando sus frutos, Charlotte, de principio a fin, estuviste muy prolija”, exclamó la exconductora de El Hotel de los Famosos, y su puntaje fue secreto. Cuando llegó el turno de Moria Casán, la Onefue contundente. “Me pareció la pareja más elegante. Ella vive para posar, te vi muy segura, muy bien los enlaces y los trucos. Mi nota es un 5″.

En cuanto a Marcelo Polino, el periodista se mostró contento con la performance de la pareja. “Sos una muy buena mujer, menos mal que te convertirse al budismo”, dijo entre risas. En cuanto a la devolución, confirmó que le gustó y le puso un 4. “Es el segundo puntaje más alto, después de Coti Romero”, exclamó Tinelli.

