La decisión que tomó Pampita con su hija Anita para no ver más a Roberto García Moritán

La panelista arrancó contando: “Lo que me dicen es que Roberto está haciendo base en el departamento de Capital, pero, ¿qué pasa? Cuando digo base, digo dormir. Pampita está haciendo base en Nordelta porque no lo quiere ver ni en figuritas ”

La periodista remarcó: “Viste cómo es Pampita, que te la manda a guardar. Se ve que prefiere a los carpinchos antes que a Moritán”.

En ese punto, Varela reveló la estrategia de Carolina: “Con el tema de Anita, lo que hacen para que él la vea es llevarla a través de la señora que la cuida. Pampita no quiere verlo ni en figuritas a Moritán, por eso ella está en Nordelta durmiendo”.

La panelista explicó que Pampita “durante el día, viene a hacer base en la casa de Barrio Parque porque tiene que trabajar y tiene que hacer cosas, entonces está acá en Capital, pero duerme allá en Nordelta. Para no cruzarse, él tiene también esta base en Barrio Parque, pero cuando ella va ahí, él entonces se va al Faena o a distintos lugares donde lo van alojando. Es tremendo el tema. Ahora ella se va a Colombia”.

Su compañera Nancy Duré comentó: “Es el peor momento de la separación, cuando estás todavía compartiendo la casa. Dejale las valijas en la calle, Pampita, y que se vaya rápido”.

Los detalles que habrían afectado la relación de Pampita y Roberto García Moritán

Karina Mazzocco contó que habló con un periodista de confianza que le dio datos fundamentales sobre la ruptura entre la modelo y el político: “Esta persona, que me dijo que hay un contrato prenupcial, me completa la información y me dice: ‘El combo escándalo político e infidelidad detonó a Pampita. Se dio cuenta de que se casó muy rápido y que él no era la persona que pensaba’”.