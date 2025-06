La contundente respuesta de Camila Galante, pareja de Leandro Paredes, tras el video que compartió Wanda Nara

Apenas el video volvió a circular en la plataforma X, previamente conocido como Twitter, la reacción de Galante no se hizo esperar. Utilizó sus historias de Instagram para compartir una fotografía de un almuerzo con Paredes, acompañando la imagen con la frase “Almuercito con él”, un mensaje claro dirigido a quienes especularon sobre una crisis de pareja. Horas más tarde, sumó otra prueba de la solidez del vínculo: una selfie tomada junto a su esposo en el espejo de un ascensor, acompañada por un “Te amo” y un emoji de corazón azul. De esta manera, dejó claro que la filtración del video no afectó la relación y que los comentarios sobre una supuesta separación no tienen sustento.