La confesión de una mujer, harta de su familia, que es furor en TikTok: "Me cansé de ser mamá"

Helena Fernández , una reconocida influencer española, contó en TikTok la realidad de sus vacaciones familiares: “ Me he cansado de ser madre este verano . Llevamos 30 días 24/7 juntos mi marido, los tres niños, el perro y yo y ya no nos soportamos entre nosotros ”.

Presentación frustrada

La mujer fue absolutamente sincera: “Ya no doy más de mí. Estamos saturados. En la vida real nunca estás 24/7 con alguien. Por eso hay tantos divorcios en septiembre”.

La influencer confesó: “Necesito vacaciones de las vacaciones. Los quiero muchísimo, pero tengo hasta alergia. Mi cuerpo está exteriorizando lo que mi corazón y mi mente sienten. No soporto ni el sonido de mi respiración, me molesta todo”.

Muchos usuarios se sintieron completamente identificados con este video de TikTok y lo viralizaron en las redes sociales, compartiendo sus propias experiencias al respecto: “Eres muy auténtica tía y al mismo tiempo real pura y dura de la vida de una madre”; “Siempre que vamos a algún sitio lo primero que miro en Maps es dónde está el centro de salud/hospital/farmacia más cercanos porque sé que vamos fijo”; “Creía que no pasaba en todas las casas… menos mal”; “Llegará y lo mejor es que lo echarás de menos, jajaaja. Ser madre es una contradicción continúa”; “El verano de nuestras vidas, algún día serán recuerdos, ¡pero que sudadas!”; “Tienes todaaa la razón... y las que no lo piensen es mentiraaaa, lo que no lo dicen”; “¡Me encantas! Muchas gracias por contar la realidad así no nos sentimos solas las mamás”.