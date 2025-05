La China Suárez y Wanda Nara se volvieron a cruzar con lujos, poses y guiños en clave: mirá

La eterna tensión entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo, esta vez desde Miami, y volvió a encender las redes sociales. Aunque no hay menciones directas, las indirectas, gestos y looks parecen hablar por sí solos. La disputa silenciosa, que alguna vez giró en torno a Hello Kitty, ahora se traslada al mundo de la moda de lujo y las compras exclusivas.