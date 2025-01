La China Suárez y Mauro Icardi fueron vistos muy mimosos en una fiesta en Mar del Plata

Mauro Icardi y la China Suárez ya no se ocultan y viven su amor libremente. Desde que la pareja blanqueó su relación el pasado 9 de enero, empezaron a mostrarse de a poco a los ojos del mundo. Primero lo hicieron con una serie de posteos en las redes sociales y con el paso de los días, dejaron verse en la vía pública.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GZaffora/status/1880621888537510263&partner=&hide_thread=false China y Mauro en La Bresh de Mar del Plata pic.twitter.com/B5UiV2p9zA — Guido Zaffora (@GZaffora) January 18, 2025

Una vez que pisaron suelo marplatense, con la agenda cronometrada con total exactitud, se dispusieron a cumplir los compromisos comerciales de la China con una marca de cerveza. El grupo se mostró con semblante adusto de la camioneta que los trasladó a un parador en la zona de Playa Grande. Mauro bajó primero y abrió paso junto a un empleado de seguridad que los escoltó hasta el interior. El futbolista no se despegó de su lado, y se sumó al grupo de confianza de la actriz, que integran su manager Caro Nolte y su estilista, Juanma Cativa.

Después del trabajo, los novios y sus amigos partieron rumbo a las playas del sur para ser parte de la Bresh, la fiesta itinerante elegida por los influencers. Eugenia y Mauro estuvieron en la zona del vip y desde allí dieron rienda suelta a su amor ya sin ningún tipo de ataduras.

A diferencia del vestido ceñido al cuerpo y de mangas largas que usó en el evento anterior, la China optó por un look más relajado y estilo cowgirl. Remera blanca, short de jean celeste y cartera Yves Saint Laurent. Con el mismo estilo informal, el delantero usó uno de sus outfits más característico: remera Balenciaga negra y gorra estilo béisbol al tono. Y cada uno con sus respectivos lentes oscuros, como previendo quedarse hasta bien entrado el amanecer.

Totalmente descontracturados, como si no escucharan o no les interesara todo lo que se dice de ellos, la actriz y el futbolista se comportaron como toda pareja que da sus primeros pasos. Bailaron animadamente, bebieron algunos tragos y se besaron sin pudores, entre beats musicales y luces atronadoras que no lograban desconcentrarlos. Ni siquiera la presencia de Rusherking, exnovio de la China, uno de los invitados especiales de la fiesta para cantar en su escenario.

El amanecer los encontró ya en el exterior del boliche, charlando animadamente con algunos influencers como Oliva Wald y Lucía Maidana, ex Gran Hermano. Las sonrisas pintadas y pegadas en los rostros, como resultado de salir del encierro y empezar de a poco a vivir su amor a la vista de todos. Mar del Plata, con su encanto particular, fue el escenario ideal para llevarlo a cabo. El tiempo dirá qué otros destinos visitan.

Fuente: Infobae