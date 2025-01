La fortuna que gastó Mauro Icardi en un regalo para la China Suárez: qué compró y cuánto le salió

“Me cuentan que lo que Icardi le compró a la China en ese paseo. Me lo cuenta una persona que estaba ahí, la que le cobró, una chica”, comenzó diciendo la angelita en vivo.

“Mauro le compró un perfume, una fragancia, a la China, ¡carísima! Voy a decir ‘que habría pagado’ porque no quiero juicios, prefiero que me barden por Twitter. El perfume salió un millón setecientos mil pesos. ¡Me parece carísimo!”, agregó, después de que sos compañeros aseguraran que no es mucho dinero para el jugador.

Y cerró: “Después me cuentan que para él se compró mucho más y gastó prácticamente cuatro veces lo que gastó en la China”.